Domenica Live torna oggi, 13 maggio 2018 con una puntata ricca di novità e con tanti ospiti da intervistare. Anche oggi la seguitissima trasmissione campione d’ascolti condotta da Barbara D’Urso vedrà due momenti distinti, uno dedicato all’attualità ed alla politica, ed uno dedicato al gossip, alla tv ed alle notizie dal mondo dello spettacolo. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata di domenica Live di oggi, 6 maggio 2018.

Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni ufficiali della puntata di Domenica Live di oggi, 13 maggio 2018. Secondo le anticipazioni di Domenica Live, oggi si parlerà del Grande Fratello 15, ed attesa ospite è Aida Nizar, protagonista dello spiacevole episodio di bullismo con Baye Dame. Nonostante Aida sia stata vittima delle minacce di Baye all’interno della Casa, alcuni suoi comportamenti non sono piaciuti né alla produzione, che ha deciso di mandarla in nomination diretta, né al pubblico da casa, che ha decretato la sua eliminazione.

A Domenica Live sarà presente anche Rodrigo Alves, il Ken umano, che è entrato nella casa del Grande Fratello per pochi giorni, e a Barbara D’Urso racconterà come sono stati questi giorni nella Casa più spiata d’Italia e com’è stato il rapporto con gli altri concorrenti.

A Domenica Live, inoltre, non si esclude che argomento di cronaca del giorno possa essere la condanna a 30 anni in appello di Vincenzo Paduano. Il ragazzo era stato condannato all’ergastolo in primo grado per l’omicidio dell’ex fidanzata Sara Di Pietrantonio, avvenuto con particolare crudeltà: Vincenzo ha prima ucciso Sara, poi l’ha cosparsa di benzina e le ha dato fuoco.