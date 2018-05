Un nuovo giorno inizia nella Casa del Grande Fratello 2018 Ed. 15. Scopriamo cosa accade oggi, domenica 13 maggio 2018, nella Casa più spiata d’Italia con il nostro daytime. Lucia e Veronica hanno stretto un bel rapporto d’amicizia e si confidano nella zona beauty. L’argomento di discussione è Luigi: Lucia mette in guardia l’amica, ma Veronica le spiega che con Favoloso c’è un rapporto confidenziale, a tratti possessivo nei suoi confronti da parte dell’ex di Nina Moric.

La discussione tra Luigi e Veronica: il daytime del Grande Fratello 2018 Ed. 15.

Luigi, a quanto pare, non è l’unico ad essere geloso. Dopo cena, Veronica accusa il ragazzo di avere troppe attenzioni per Mariana. Luigi risponde che a Mariana ha messo solo lo shampoo nei capelli, ma questa spiegazione non convince Veronica, che accusa il ragazzo di essere incoerente e dichiara di non avere più fiducia in lui: sembra, infatti, che Favoloso abbia detto a Mariana che Veronica è gelosa.

Al Grande Fratello 2018 Ed. 15 Luigi e Danilo continuano ad avere discussioni, ma l'imprenditore napoletano afferma che provoca "in modo sano". Il confronto tra i due prosegue, Danilo vede Luigi porsi in modo troppo provocatorio e non riescono a raggiungere ad un punto. La discussione si interrompe solo per l'arrivo di Mariana.