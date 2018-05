Guida tv completa di domenica 13 maggio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questa domenica, sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmesso il programma di Fabio Fazio Che tempo che fa. Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S con l’episodio Tieniti stretti gli amici.

Su Rai 3 vedremo il programma di Alberto Matano Sono innocente. Si parlerà di storie di errori giudiziari, di innocenti condannati ingiustamente, detenuti e poi scarcerati e risarciti dallo Stato. In questa nuova stagione, il racconto si dividerà in tre momenti distinti, con tre storie differenti tra loro ma con lo stesso denominatore: il dramma e il riscatto dei protagonisti raccontati attraverso la loro voce e quella delle persone a loro vicine.

Guida tv di domenica 13 maggio 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di domenica 13 maggio 2018. Su Retequattro andrà in onda il programma di approfondimento dei principali fatti di cronaca degli ultimi anni condotto da Barbara De Rossi Il terzo indizio. Su Italia 1 andrà in onda il programma Le Iene show. Su Canale 5 vedremo il film The Best of me – Il meglio di me. Stasera La7 trasmetterà il programma di Massimo Giletti Non è l’Arena.