Il caldo e l’estate sono alle porte e se ciò che avete il desiderio di indossare durante la stagione calda sono soltanto i sandali, i costumi interi e gli occhiali da sole, aggiungete un nome alla lista delle tendenze moda: le righe. Fantasia sempre al top che fa riaffiorare il ricordo dei il look preppy, il marinière e la Costa Azzurra. Le righe tornano e diventano la fantasia prediletta: sui pantaloni, sulle gonne a ruota e persino sui plateau delle scarpe. Allungano e giocano con le forme del corpo, sono colorate e spiritose ma anche chic.

Le proposte degli stilisti che per i look della prossima estate adorano righe e bande.

In versione marinière o grafiche. Coloratissime o nel classico white and blue. Sottilissime e quasi impercettibili o maxi, anche questa primavera-estate 2018 sarà un tripudio di righe e bande per camicie over, shorts, chemisier, maglie e abiti fluidi che divengono i capi essenziali di uno stile timeless che non passa mai di moda.

Rubano i colori all’arcobaleno quelle di Burberry da indossare in versione duvet o eco-fur. Stile nautical invece per il lungo abito firmato percorso da bande nei colori primari di Ralph Lauren Collection. Classiche da vera parisian girl quelle di Balmain, mentre Carven punta su reinterpretazioni dello stile college e punta su polo dall’anima sportiva.

Ladylike per i tubini multicolor di Carolina Herrera, rigorose invece per i suit d’ispirazione maschile di Dolce & Gabbana e infine sensuali per gli abiti trasparenti di Fendi.

Versione punk per Junya Watanabe, mentre Sonia Rykiel punta sull’intramontabile maglia a stripes multicolor.