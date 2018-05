Oggi, domenica 13 marzo alle ore 13.45 va in onda su Rai 2 ultima puntata di “Quelli che il Calcio”, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. Sarà una puntata speciale per festeggiare la chiusura della stagione con alcuni dei principali protagonisti dell’edizione 2017/2018 di “Quelli che il calcio”. Scopriamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti dell’appuntamento di oggi.

Il tavolo di Quelli che il calcio, i commenti e gli approfondimenti delle partite.

Al grande tavolo di Quelli che il calcio per commentare le partite della serie A ci saranno Dario Vergassola, Diego Abatantuono, Ciccio Graziani, Eleonora Pedron, e l’arbitro Paolo Casarin, il guru dei motori Giorgio Terruzzi e Fulvio Collovati il Campione del Mondo di Spagna ’82.

Dalla postazione tecnica, “affidata” eccezionalmente a Toni Bonji alias Paride Coccio invece Melissa Greta Marchetto sarà pronta a cogliere i “sussurri” dalla rete dalla sua postazione web. Non mancheranno le incursioni comiche di Ubaldo Pantani che in quest’ultimo appuntamento vestirà i panni di uno dei suoi personaggi più amati dal pubblico, il CT del Napoli Maurizio Sarri.



Dal “pub” di Corso Sempione Federico Russo, Calciatori Brutti e Francesco Mandelli accoglieranno Anna Falchi, Francesca Brienza, Boosta, Dino Zandegù, Marcello Cirillo, Sasà Soviero, Virginia Robatto, il pittore e telecronista Ferruccio Gard, Sara Peluso, moglie del difensore neroverde Federico Peluso, lo scrittore Flavio Soriga, Alessandro Valoti, fratello del calciatore del Verona Mattia Valoti, e il giornalista Fabrizio Biasin.

Invece, Mimmo Magistroni e Totò Schillaci saranno a Rivanazzano Terme (PV) per seguire la celebre corsa dei carretti “Formula Liberty”. Il CT della nazionale di ciclismo élite maschile Davide Cassani e Emanuele Dotto saranno in collegamento da Campo Imperatore (Abruzzo) per la tappa del Giro d’Italia.