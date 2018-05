Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati dopo due anni passati insieme. I due, si erano conosciuti nello studio di Uomini e Donne di Maria De Filippi. A rivelarlo è stata l’ex gieffina con la pubblicazione di una serie di video sul suo account Instagram. Da quel momento erano iniziate a fioccare le indiscrezioni e molti utenti avevano cominciato a far circolare voci circa un ipotetico tradimento di Andrea.

La settimana scorsa, Giulia De Lellis aveva ribadito, che la storia con il suo ex fidanzato era conclusa e aveva invitato i fan a farsene una ragione: “In questa situazione nessuno parla perché non conviene, elementare no? Se invece lo facessi io potrei disintegrare volti… Ma non ne ho voglia, mi reputo di più! Damante mi rivede l’anno del mai… Ma questo lui lo sa bene e ora lo sapete anche voi, così qualche anima bella se ne farà una ragione come presto presto ho dovuto fare anche io”.

Andrea Damante e Giulia De Lellis di nuovo insieme?

Sulla pagina Instagram GossipTvOfficial, è stata pubblicata una foto della coppia, che ha scatenato i fan. Nello scatto si vedono Andrea e Giulia che si incontrano, come riportato dall’account: “al bar Rialto a Verona intorno alle 16:00 i due si sono rivisti per chiarirsi?”. La foto è stata inviata da un’utente al sito.

Dopo la separazione, la De Lellis ha scelto di rimanere a vivere a Verona, la città natale di Andrea ove entrambi avevano convissuto per quasi tutta la durata della loro relazione. Come aveva sottolineato anche il settimanale Spy, Giulia aveva deciso di trasferirsi in una casa al centro della città di Giulietta, poco lontana da quella che fino a poco tempo prima era il loro nido d’amore.