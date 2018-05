Domani sera andrà in onda un’altra puntata del Grande Fratello 2018 Ed.15 Barbara D’Urso condurrà l’edizione settimanale del reality coadiuvata come sempre dagli opinionisti Cristiano Malgioglio e Simona Izzo.

Dopo l’abbandono da parte di uno degli sponsor, un’azienda produttrice di make up, sono seguite altre prese di posizione da parte di altri sponsor che si sono ufficialmente dissociati dai comportamenti discutibili di alcuni concorrenti. La produzione ha garantito che sarebbe intervenuta duramente ed ha lanciato un ultimatum agli abitanti della Casa. Vedremo se ciò sarà sufficiente a riportare negli ambiti della tollerabilità i comportamenti tra i coinquilini.

Grande Fratello 2018 Ed. 17: anticipazioni della puntata di martedì 15 maggio 2018.

Domani sera in diretta su Canale 5 sapremo quale concorrente dovrà lasciare il gioco tra Mariana, Simone e Danilo. Frattanto continuano le discussioni che vedono come protagonista Luigi. E’ molto probabile che venga nominato da diversi coinquilini. Il napoletano si è chiarito definitivamente le idee su Patrizia e l’unico suo pensiero è quello di voler rivedere l’ex fidanzata Nina Moric, per capire il suo stato d’animo e le sue reali intenzioni sulla loro storia. Anche se la Moric ha scelto di affidare le sue dichiarazioni ai social e non ha mai parlato in pubblico della sua rottura con Favoloso, potrebbe accettare di avere un chiarimento con il ragazzo domani sera in diretta, magari entrando nella Casa.

Chi entrerà dalla porta rossa della casa di Cinecittà è Aida Nizar, pronta a portare un po’ di scompiglio tra i concorrenti ed a togliersi qualche “sassolino dalla scarpa”. Sorprese anche per Matteo a cui la conduttrice rivelerà qualcosa d’inaspettato, come affermato ieri a Domenica Live. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e curiosità sul Grande Fratello 2018 Ed. 15.