Domani, martedì 15 maggio 2018, sarà trasmessa su Canale 5 un nuovo appuntamento in diretta del Grande Fratello 2018 Ed. 15 condotto da Barbara D’Urso affiancata da i due opinionisti Cristiano Malgioglio e Simona Izzo. Nel corso della puntata, potremmo assistere all’abbandono del reality da parte di Luigi Favoloso.

Grande Fratello 2018 Ed. 15: Luigi Favoloso lascierà il reality martedì 15 maggio 2018?

Luigi Favoloso, la scorsa settimana si era salvato dalla nomination settimanale, e questa cosa ha fatto insospettire i telespettatori, che hanno accusato la produzione di aver manomesso il televoto. Nonostante la questione sia stata chiarita dalla conduttrice durante una puntata di Pomeriggio 5, il dubbio rimane.

L’abbandono da parte di numerosi sponsor si sta rivelando grave per gli autori. Ed è per questo, secondo quando sta circolando sul web, abbiano deciso di far uscire Luigi Favoloso con una strategia che farebbe uscire il reality fuori dai guai. A rivelare la notizia è il sito Il Tempo, che ha affermato che la squalifica di Luigi potrebbe avvenire per una finta eliminazione diretta oppure per un ritiro.

Ecco cosa viene riportato sul Il Tempo: “All’improvviso i concorrenti hanno manifestato una grande insofferenza verso il bullo che prima seguivano come fosse una divinità scesa nella casa di Cinecittà. Lucia Orlando, Mariana Falace, Danilo Aquino, Simone Coccia, Veronica Satti hanno detto di voler nominare Favoloso (su suggerimento del Confessionale?).”

E ancora: “Se ci fosse un’eliminazione diretta a freddo, il gioco sarebbe fatto. In alternativa gli autori potrebbero sfruttare a loro vantaggio il confessionale in cui l’uomo debole di CasaPound afferma: “Mi manca Nina, vorrei vederla almeno un paio di minuti martedì, Grande Fratello cerca di fare qualcosa”. Sanno che la Moric non ha alcuna intenzione di partecipare a questo squallore e si potrebbe simulare un’autoeliminazione di Favoloso: ‘Esco per chiarire’”. Bisogna attendere la puntata di domani per scoprire se Luigi Favoloso lascierà la casa del Grande Fratello. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e curiosità sul Grande Fratello 2018 Ed. 15.