Oggi, lunedì 14 maggio 2018 dovrebbe andare in onda su Canale 5 alle 14:45 una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Scopriamo cosa accadrà durante questo nuovo appuntamento che verrà trasmesso.

Secondo le anticipazioni i protagonisti della puntata di oggi di Uomini e Donne saranno Mariano e Nilufar. Si comincerà da una segnalazione su Mariano Catanzaro. Il tronista, qualche giorno fa, avrebbe baciato una ragazza all’esterno della trasmissione. Valentina ed Eleonora, le sue due corteggiatrici, decidono di parlare con la ragazza della segnalazione e vanno dietro le quinte.

Poi sarà il turno della tronista Nilufar, la ragazza ha deciso di portare in esterna solamente Nicolò. In studio verrà mostrato il filmato dell’esterna tra Nilufar e Nicolò. La tronista ha scritto una lettera per il suo corteggiatore Nicolò.

In studio, Giordano non è contento e non la prende bene ma vuole comunque arrivare fino alla fine per uscire dalla trasmissione con la giovane napoletana. Inoltre, Nilufar annuncerà di voler trascorrere un giorno e una notte con i corteggiatori in villa prima della scelta come era accaduto in precedenza per le scelte di Paolo Crivellin e Nicolò Brigante. Presenti in studio come ospiti della puntata ci saranno Nicolò e Virginia.