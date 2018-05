Mauro Palma, Garante nazionale delle persone detenute, in occasione del convegno, promosso a Napoli, da Magistratura indipendente, ha fatto il punto sulla popolazione detenuta in Italia. Secondo il garante nazionale “la popolazione detenuta in Italia è di 58mila persone, quindi il rapporto è di 0,95 ogni mille abitanti“.

Spiega Palma: “Mi trovo sempre di fronte a due racconti simmetrici – ha affermato – da un lato dichiarazioni che c’è una situazione infernale delle carceri, dall’altro comunicati del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria che descrivono un singolo progetto o iniziativa parlandone come un paradiso”.

Carceri, detenuti, sovraffollamento: il bilancio di Mauro Palma presso il convegno, promosso a Napoli, da Magistratura indipendente.

Rimarca Palma: “Ma mi trovo a dover dire che la situazione non è né l’una né l’altra. È una situazione problematica, molto nelle grandi città, perché le statistiche non rendono conto di come avvenga la distribuzione concreta delle persone“.

Così, per esempio, “la Sardegna non è sovraffollata come accade per le strutture a Napoli”. “Però non è tanto il problema dei numeri della detenzione perché più o meno abbiamo un tasso di detenzione assolutamente equiparabili a quelli degli altri Paesi dell’Europa occidentale – ha evidenziato.

La mancata valorizzazione delle misure alternative alla detenzione.

Evidenzia Palma:”È, piuttosto, la composizione che abbiamo all’interno: troppe persone che devono scontare pene limitatissime nel tempo, quindi molto brevi, che potrebbero, in maniera più positiva, avere misure alternative, troppe preclusioni che non consentono di dare una beneficio a una persona fin dalla sua uscita e che non permettono così di conoscere qual è il suo percorso“.

"Quindi più che concentrarsi sui numeri occorre concentrarsi su quale è l'asse della detenzione e a chi deve essere riservata la pena più dura che la privazione della libertà", a chiusura Palma.