In attesa della messa in onda della puntata di stasera del Grande Fratello 2018 Ed. 15, le polemiche continuano, dopo il ritiro degli sponsor e la richiesta di chiusura da parte del Codacons, è arrivato l’attacco a Barbara D’Urso da parte di Alfonso Signorini.

Grande Fratello 2018 Ed. 15: Barbara D’Urso attaccata duramente da Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini, ha dedicato un editoriale del suo giornale al nuovo Grande Fratello, accusando Barbara D’Urso di non essere in grado di gestire il Grande Fratello a causa delle troppe ore di diretta fatte in tv.

Alfonso Signorini riferendosi a Barbara D’Urso ha detto: “Lei è una stakanovista eccezionale e un animale da telecamera. Però non mi piace il finto moralismo. Il suo Grande Fratello sta battendo tutti i record del trash“.

Come se non bastasse, il Codacons ha richiesto la chiusura del reality con queste motivazioni: “Con l’ultima edizione del Grande Fratello, la televisione italiana non ha mai raggiunto livelli di trash così elevati. Da giorni riceviamo le proteste degli utenti della tv che non vogliono più assistere a spettacoli così aberranti sui teleschermi.”.

“Tra volgarità di vario tipo, violenze verbali, personaggi borderline e finte storie d’amore a uso e consumo delle telecamere, il Grande Fratello è diventato una `discarica televisiva´, altamente diseducativa specie per i più giovani. Ad aggravare la situazione la scelta degli autori di inserire nella casa personaggi sopra le righe che sembrano mostrare disagi psicologici, le cui debolezze vengono così sfruttate ai fini di audience in una sorta di `circo degli orrori´”. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e curiosità sul Grande Fratello 2018 Ed. 15.