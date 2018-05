Patrizia Bonetti, ex concorrente del Grande Fratello Ed. 15, è stata intervistata da Federica Panicucci a Mattina 5 ed ha spiegato che tra lei e Luigi Favoloso c’è stato solamente un avvicinamento e nient’altro. Nella casa, l’ex fidanzato di Nina Moric si è vantato, di aver avuto dei rapporti sessuali con due donne e di aver quasi chiuso con una terza.

Grande Fratello Ed. 15: Patrizia Bonetti,tra me e Luigi Favoloso non c’è stato nulla.

Patrizia Bonetti, ha dichiarato nel corso dell’intervista a Mattino 5: “Lì vivi veramente un’altra realtà rispetto a quella che puoi essere fuori. Cerchi di crearti un punto di riferimento, Luigi era questo per me.“. La ex concorrente del Grande Fratello ha poi aggiunto: “A Luigi non ho dato un bacio e non ho fatto niente di concreto con lui, sì ci sono stati degli sguardi e c’è stato uno scambio di interessi ma niente di più.”

Dunque, nessuna relazione tra Patrizia Bonetti e Luigi Favoloso ma solamente un avvicinamento. Riguardo al motivo per il quale Patrizia era affascinata da Luigi, ha spiegato: “Ha una personalità molto forte e a me piacciono gli uomini con questo carattere. E’ una persona che può tenere un bel discorso e ti può raccontare molte cose. E’ interessante ma non è la sua bellezza quella che ti attira.”.

Infine, la ragazza ha confessato a Federica Panicucci: “Probabilmente ho sbagliato uomo, sta avendo dei comportamenti che non mi rispettano, quando invece io ero dentro la casa. Sto mettendo in serio dubbio la sua stabilità mentale, è un po’ confuso.“. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e curiosità sul Grande Fratello 2018 Ed. 15.