Le ultime anticipazioni di Tempesta d'Amore, tutte le trame di martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 maggio 2018 – «L'errore di Alicia» – Eccoci ad un nuovo appuntamento con il prossimo terzetto di puntate della serie televisiva tedesca – ambientata presso l'immaginario villaggio bavarese di Bichelheim! Secondo le anticipazioni di Sturm der Lebe, Tempesta d'Amore, Alicia si rende conto di aver commesso un errore.

La giovane si pente di aver baciato Viktor per una sola ragione. Nel momento in cui lo ha fatto non era sola con lui. A tal proposito Alicia si è accorta che Beatrice l’ha vista con i suoi stessi occhi mentre si abbandonava tra le braccia del figlio del suo partner.

«Beatrice, solo una crisi di nervi?»

Secondo le anticipazioni di Sturm der Lebe, Tempesta d’Amore, Tina Kessler punta il dito contro Beatrice per tutto il male che ha provato a fare al piccolo Tom. Non mancano, ovviamente, gli argomenti alla ragazza, che ha dovuto subire un sopruso inaccettabile. Dal canto suo la Hofer sta cercando di minimizzare le sue colpe, facendo passare il suo gesto infame per una semplice crisi di nervi.

«Chi ha ucciso Beatrice Hofer?»

Le anticipazioni di Sturm der Lebe, Tempesta d’Amore, mostrano che Charlotte si imbatte nel corpo riverso a terra di una donna. Subito pensa di avvertire le autorità, ma poi si avvicina a quel corpo per vedere se conosce la malcapitata. Con immensa sorpresa Charlotte vede che si tratta di Beatrice. La Hofer è morta. Chi ha ucciso Beatrice? Continua a seguire tutte le ultime anticipazioni e news sulla soap opera Sturm der Liebe – Tempesta d’amore.