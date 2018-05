Oggi, martedì 15 maggio 2018 dovrebbe andare in onda su Canale 5 alle 14:45 una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Scopriamo cosa accadrà durante questo nuovo appuntamento che verrà trasmesso.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico: puntata 15 maggio 2018.

Secondo le anticipazioni la protagonista della puntata di oggi di Uomini e Donne è Sara. Per quanto riguarda Nilufar, le anticipazioni ufficiali hanno rivelato che la tronista registrerà in esterno la sua scelta finale dopo aver trascorso due giorni in villa con Giordano e Nicolò. Come era accaduto in precedenza per le scelte di Paolo Crivellin e Nicolò Brigante.

Sara parlando della sua precedente storia d’amore con Nicola Panico, Lorenzo la definisce una donna ‘senza dignità’, in quanto lei ha perdonato un tradimento che era stato compiuto sotto gli occhi di tutti. Sara in lacrime lascierà lo studio e dirà di essersi sentita ferita e umiliata.

Nella puntata di ieri, c’è stat una segnalazione su Mariano Catanzaro, il quale qualche giorno fa, avrebbe baciato una ragazza all’esterno della trasmissione. Valentina ed Eleonora, le sue due corteggiatrici, decidono di parlare con la ragazza della segnalazione e vanno dietro le quinte. Presenti in studio come ospiti questa settimana ci saranno Nicolò e Virginia.