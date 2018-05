Francesco Monte ha svelato i retroscena della fine del rapporto con Paola di Benedetto in una dettagliata intervista rilasciata al settimanale “Chi”. Monte è partito per l’Honduras molto carico e pronto al riscatto dopo essere stato lasciato in diretta da Cecilia Rodriguez. In Hounduras ha iniziato un rapporto di complicità con Paola di Benedetto che è sfociato in una storia sentimentale.

Una volta superati i primi momenti d’entusiasmo, il ragazzo ha cominciato a trovarsi di fronte ad una situazione diversa da quella che sperava. Monte ha rivelato a “Chi” di aver capito di non provare amore per la giovane modella, nonostante si trovasse bene con lei. La stessa Paola ha ribadito che Francesco non le avesse mai detto di amarla, neppure una volta. E’ il “fantasma” di Cecilia Rodriguez ad aver impedito alla storia di proseguire.

Francesco Monte racconta i motivi dell’addio a Paola Di Benedetto.

“Sono stato sincero, forse è stata la prima volta nella mia vita in cui ho avuto il coraggio di interrompere una storia prima che fosse troppo tardi. Forse ho commesso l’errore di parlare di amore, di fidanzamento. Ho sbagliato. In realtà stavo soltanto cercando una via di fuga perché io all’Isola ho iniziato un percorso di recupero.

Quando Cecilia mi ha lasciato dalla casa del Grande fratello Vip, davanti a tutta l’Italia, per me è stato un lutto. Non vivevo quella sensazione dalla morte di mia madre. Eppure nella vita sono caduto altre volte. Ma quella di Cecilia è stata una mazzata tremenda”, le parole con cui Monte ha descritto i motivi che lo hanno portato a scegliere di rimanere da solo.

Il post di Francesco Monte con cui dichiara che la storia con Paola è finita.