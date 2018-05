Sono passate poche settimane dall’annuncio della fine della relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. A rivelarlo è stata l’ex gieffina con la pubblicazione di una serie di video sul suo account Instagram. Nonostante l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha smentito ogni ritorno di fiamma con l’ex tronista che ha conquistato nel 2016, sono stati beccati insieme a Verona. Però, l’incontro tra Giulia e Andrea è stato solamente causale, dovuto solo alla vicinanza delle abitazioni di entrambi.

Giulia De Lellis e Jeremias Rodriguez hanno iniziato a frequentarsi?

Giulia e Jeremias si sono conosciuti durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Nuovo Tv secondo la quale Giulia De Lellis e Jeremias Rodriguez sarebbero molto vicini.

Come riportato sul settimanale:“Tra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Jeremias Rodriguez, l’amicizia nata nella Casa del Grande Fratello Vip, si starebbe trasformando in qualcosa di ben più profondo. Dopo la rottura improvvisa tra l’influencer romana e l’ex tronista, pare che il fratello di Belen sia diventato un punto di riferimento per Giulia”.

Al momento, la notizia non è stata confermata si tratta solamente di una voce o sarà la verità che Giulia abbia voltato pagina è abbia deciso di iniziare una relazione con Jeremias Rodriguez. E’ solamente amicizia o qualcosa di più importante?