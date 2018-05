Ieri sera è andata in onda la quinta puntata del Grande Fratello 2018 Ed.15. Ci si aspettava una presa di posizione forte della produzione per ridare credibilità alla trasmissione, dopo quanto accaduto nel corso delle settimane. Dopo ripetuti avvertimenti Luigi Favoloso è stato squalificato dal gioco per aver scritto alle quattro del mattino delle parole “sessiste” su di una maglietta ed averla indossata. Il pentimento successivo non è stato sufficiente a riparare al danno. Questo è quanto è stato dichiarato da Barbara D’Urso sulle motivazioni della squalifica. Le frase non è stata rivelata per non dare ad essa ulteriore risalto.

La squalifica di Favoloso ha lasciato un po’ l’amaro in bocca. Nonostante l’esultanza del pubblico e di Cristiano Malgioglio dopo la lettura del comunicato del provvedimento adottato per il napoletano, ci si è resi conto che la questione non lo avrebbe colpito più di tanto. In realtà Luigi aveva già deciso di uscire per seguire la sua ex Nina Moric, entrata a sorpresa nella Casa. Nina lo ha accusato di averla lasciata da sola in un momento di grande difficoltà e di essere stato scorretto nell’esporla al giudizio dei social ed all’attenzione dei mass media.

La coppia ha raccontato dettagli privati della propria vita, come la perdita di un figlio al quarto mese di gravidanza. Una volta in studio ha chiesto scusa per il suo comportamento offensivo nei confronti delle donne ed ha dichiarato di essersi sentito troppo sotto pressione nella Casa e di non essere riuscito a reggere. Ha detto a Patrizia che è pronto ad un chiarimento in privato.

Grande Fratello 2018 Ed. 15: Mariana esce di scena.

Entrano in casa Stefania Pezzopane ed Aida. La fidanzata di Simone gli dedica frasi d’amore ed il loro incontro è emozionante. L’ingresso di Aida, invece, ha un sapore completamente diverso. La spagnola lancia accuse ai concorrenti rimasti in Casa. Gli animi si accendono nuovamente.

L’eliminato della settimana è Mariana. La ragazza ha mostrato di apprezzare molto le attenzioni di Alberto, dal quale si sente attratta. In realtà è fidanzata e l’uscita dal gioco le consentirà di fare ordine nella sua vita personale. Finiscono in nomination Lucia Bramieri, Simone e Danilo. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e curiosità sul Grande Fratello 2018 Ed. 15.