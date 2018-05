Ieri sera, su Canale 5 è stata trasmessa la quinta puntata del Grande Fratello Ed. 15 condotta da Barbara D’Urso affiancata in studio dai i due opinionisti Cristiano Malgioglio e Simona Izzo. Nina Moric è entrata nella casa per incontrare Luigi Mario Favoloso ed ha svelato un doloroso segreto.

Grande Fratello 2018 Ed. 15: Nina Moric entra nella casa per incontrare Luigi Favoloso.

Luigi Favoloso, viene prima chiamato in confessionale da Barbara d’Urso, che nel frattempo si è collegata con Nina Moric per farle vedere che cosa ha detto il concorrente negli ultimi giorni: “Lei è l’unica che voglio, la amo più della mia vita, voglio stare con lei”.

Luigi conferma in diretta di essere innamorato di Nina: “Ho perso la speranza di riuscire ad avere un rapporto normale con lei”. La conduttrice lo invita ad andare in salone ed li ha incontrato Nina Moric. La modella croata ha dichiarato: “Tu sai perché sono qui? Sono qui perché non voglio spiattellare sulla mia intimità, voglio difendere la mia dignità perché in tutto questo tempo mentre tu facevi i tuoi sporchi comodi […] chi sei tu? Io non lo so chi sei, io non so nulla di te, io sto guardando una persona che non riconosco. Sai cosa significa essere accusata di ingiuria, di falsità sui social e non? […]”.

E ancora: “Ti voglio dire soltanto una cosa: io da 4 anni vivo in una specie di incubo giuridico, etico, morale. La cosa che mi ha ferito di più è stata che da un anno e mezzo non ti do attenzioni, ma ti ricordi cosa è successo? E’ arrivata quella famosa telefonata ingiusta. Dopo che ho perso 2 figli, io sono una donna ma soprattutto una madre e il tuo concetto di amore è leggermente confuso. Mi hai dato il colpo finale.“.

Barbara d’Urso interviene per chiedere a Nina perché ha parlato di due figli e Luigi Favoloso ha spiegato: “Un anno e mezzo fa abbiamo vissuto una tragedia, al quarto mese di gravidanza abbiamo perso un bambino dopo una telefonata degli assistenti sociali“. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e curiosità sul Grande Fratello 2018 Ed. 15.