Ecco le ultime anticipazioni e news di questo mercoledì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 verrà trasmessa la serie tv Il confine. Siamo in tempi di guerra. Tre amici triestini non ancora ventenni, alla soglia dell’esame di maturità, si ritrovano catapultati in trincea a vivere il feroce dramma della guerra. Ma, accanto alle lacerazioni e alle brutture del conflitto, i tre ragazzi scopriranno anche l’amore, un sentimento forte e tenace, capace di sbocciare e crescere con coraggio anche tra le bombe, nonostante tutto.

Su Rai 2 andrà in onda lo show condotto da Gigi e Ross Scanzonissima. Due squadre, le Band, si scontreranno a suon di musica affrontando sfide molto originali, in cui metteranno a dura prova le loro abilità canore ma anche la loro resistenza fisica.

Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma di Federica Sciarelli Chi l’ha visto dedicato alla ricerca di persone scomparse e all’approfondimento di casi di cronaca.

Guida Tv, tutti i programmi tv di stasera, mercoledì 16 maggio 2018 su Rai, Mediaset, La7.

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro andrà in onda il film Run all night – Una notte per sopravvivere. Jimmy Conlon è un killer professionista,ma è perseguitato dal peso dei suoi errori passati e dalla polizia. I problemi, però, aumentano quando suo figlio Mike si ritrova al centro del mirino del boss perché testimone di un omicidio e Jimmy ha una sole notte di tempo per capire da che parte stare, per salvare suo figlio e fare finalmente fare la cosa giusta.

Su Canale 5 vedremo il film 27 volte in bianco. Jane ha organizzato ben 27 matrimoni, ma non il suo. Da anni innamorata del suo capo, Jane se lo vede soffiare, destino beffardo, proprio dalla sorella minore Tess. Ma le cose non finiscono qui…

Su Italia 1 andrà in onda il varietà Le Iene show. La7 trasmetterà il film Sotto accusa. Sarah Tobias, dopo essere stata in un bar con un’amica, viene violentata da tre individui, tra gli incitamenti e le risate degli altri clienti. Il caso viene assegnato a Katheryn Murphy, vice procuratore distrettuale.