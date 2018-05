Un nuovo cambio di programmazione sconvolge i piani degli appassionati della soap Il Segreto. La novità riguarda la soppressione, per il momento, della puntata serale, andata in onda fino a venerdì scorso, 11 maggio. Mediaset ha deciso di mandare in onda Il Segreto soltanto durante gli orari pomeridiani a causa dei deludenti ascolti registrati durante le puntate serali: la soap, infatti, ha sempre perso la sfida auditel con la Corrida di Carlo Conti trasmessa su Rai 1, e per ora non è stato comunicato se e quando torneremo a vedere Il Segreto di sera. Scopriamo, adesso, quali sono le anticipazioni ufficiali delle puntate che vedremo da oggi, 16 maggio, fino a sabato 19.

Le anticipazioni de Il Segreto: Francisca ha un ictus.

Secondo le anticipazioni de Il Segreto, Saul ha lasciato Julieta senza spiegazioni, ma non ha mai smesso di amarla. Il giovane cerca consigli da Raimundo, che gli dice di chiarire i suoi sentimenti a Francisca e di ritornare con Julieta. Saul, così, dichiara tutto il suo amore alla ragazza, che rientra a Puente Viejo. Il ragazzo decide di parlare con donna Francisca e le dice di amare Julieta. La matrona non prende bene la notizia e, durante il colloquio, ha un’ictus. Viene prontamente portata in ospedale da Raimundo: cosa accadrà? Riuscirà a riprendersi?

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Aquilino ha intenzione di licenziare tutti i dipendenti di Los Manantiales. A questo punto intervengono Gracia, Adela e Candela che, grazie alla procura di Hernando che le autorizza a gestire al suo posto la sua parte de Los Manantiales, fanno di tutto per fermare Aquilino.