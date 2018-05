Nell’intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini Loredana Lecciso ha rivelato di non aver nessun rancore nei confronti di Romina Power. Secondo molti la relazione tra la showgirl e Al Bano sarebbe finita dopo il ‘rientro in campo’ dell’ex moglie del cantante, ma Loredana smentisce e al settimanale ‘Chi’ spiega che non è così e che non porta rancore nei confronti dell’artista di origini americane.

Loredana Lecciso si racconta al settimanale di Chi.

Inoltre la Lecciso non capisce perché le si chieda di non parlare più proprio dell’amatissima coppia dello spettacolo italiano anni ’80. “Trovo ingiusta l’accusa che mi viene rivolta di tirare in ballo Al Bano e Romina quando anch’io mi sono sentita citata ripetutamente da loro, in via diretta o indiretta.

Oltretutto, come si poteva pretendere che passasse in sordina quel simil-ballo che hanno fatto a ‘Ballando con le stelle’? Era normale che sarei stata tirata in ballo dal pubblico”, ha detto al magazine diretto da Alfonso Signorini.

“Sono una donna di pace e non ce l’ho con il loro riavvicinamento, così come spero che lei non abbia mai avuto nulla contro la storia fra me e Al Bano. Se ho mai visto Romina a Cellino? Ultimamente spessissimo. Ci siamo salutate?

Io saluto sempre tutti. Le nostre età sommate fanno 113 anni, non siamo ragazzine, se fossimo in guerra per Al Bano qualcuno dovrebbe chiamare il 113, ma quello vero”, ha concluso la Lecciso.