Oggi mercoledì 16 maggio 2018 Papa Francesco celebrerà l’udienza generale del mercoledì in Piazza San Pietro, In attesa di conoscere le parole del Pontefice, vi riproponiamo alcuni passi del discorso tenuto ieri a San Giovanni in Laterano ed alcuni stralci dell’omelia a Santa Marta.

L’incontro di Papa Francesco a San Giovanni in Laterano.

Papa Francesco ieri ha incontrato la gente della sua diocesi a San Giovanni in Laterano. Vescovi, preti ma anche laici ai quali ha indicato la necessità di porre in atto un cambiamento. “Fenomeni come l’individualismo, l’isolamento, la paura di esistere, la frantumazione e il pericolo sociale, tipici di tutte le metropoli e presenti anche a Roma, hanno già in queste nostre comunità uno strumento efficace di cambiamento.

Non dobbiamo inventarci altro, noi siamo già questo strumento che può essere efficace, a patto che diventiamo soggetti di quella che altrove ho già chiamato la rivoluzione della tenerezza”, ha sottolineato Papa Francesco.

Il pontefice ha rivolto l’appello ad avere un’attenzione particolare ai giovani, troppo immersi nel mondo virtuale. “Dobbiamo fare atterrare i giovani nel mondo reale, senza distruggere le cose buone che può avere il mondo virtuale”. Intanto possono “ritrovare le radici con il dialogo con gli anziani“.

E parlando di giovani ha raccontato l’incontro qualche giorno fa con un gruppo di loro: “Erano contenti, entusiasti, ma quando sono andato a stringere loro la mano quasi nessuno lo ha fatto”, intenti tutti ad alzare il telefonino – dice Francesco mimando il gesto – per un selfie”.

Papa Francesco a Santa Marta parla del momento del suo futuro congedo.

Papa Francesco nell’omelia a Santa Marta, invece, ha fatto riferimento al momento in cui dovrà congedarsi. Bergoglio ha ricordato la vicenda testimoniale di San Paolo:”Quando io leggo questo – ha sottolineato il pontefice argentino riferendosi al congedo del santo missionario – penso a me, perché sono vescovo e devo congedarmi. Chiedo al Signore la grazia di potermi congedare così”.

Il Santo Padre ha citato la “testimonianza” di Paolo di Tarso estendendo il ragionamento ai destini di tutta la Chiesa: “Quanto lontano è questo testamento dai testamenti mondani. Questo lo lascio a quello, quello a quell’altro, quello a quell’altro…, tanti beni.

Non aveva nulla Paolo, soltanto la grazia di Dio, il coraggio apostolico, la rivelazione di Gesù Cristo e la salvezza che il Signore aveva dato a lui. Chiedo al Signore la grazia di potermi congedare così“.

Penso ai vescovi, a tutti i vescovi – ha detto ancora l'argentino -. Che il Signore dia la grazia a tutti noi di poterci congedare così, con questo spirito, con questa forza, con questo amore a Gesù Cristo, con questa fiducia nello Spirito Santo".