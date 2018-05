Oggi, mercoledì 16 maggio 2018 dovrebbe andare in onda su Canale 5 alle 14:45 una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Scopriamo cosa accadrà durante questo nuovo appuntamento che verrà trasmesso.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico: puntata 16 maggio 2018.

Secondo le anticipazioni nella puntata di oggi di Uomini e Donne verra trasmessa la scelta finale di Nilufar Addati tra Nicolò Ferrari e Giordano Mazzocchi in villa. Si inizierà con l’esterna tra Giordano e Nilufar che durerà pochissimo per la decisione del ragazzo di andare via.

Dunque, la tronista incontrerà Nicolò, i due si abbracciano e questo farà innervosire Giordano. La sua agitazione aumenta poi quando viene chiesto per due volte di togliere le telecamere per qualche istante. E’ arrivato il momento della scelta, ad essere chiamato per primo in studio è Nicolò, a cui Nilufar gli dice: “Io quando penso al fidanzato penso ad uno come te, sei l’uomo perfetto… ma a 20 anni non seguo la razionalità ma il cuore…”.

Nicolò, le dice che data la sua scelta avrebbe potuto evitare di baciarlo solo per far ingelosire Giordano. Lei risponde che non è così, che i suoi baci sono stati importanti visto che l’hanno aiutata a sbloccarsi. Alla fine lui le fa in bocca a lupo e se ne va.

Poi fa ingresso Giordano, Nilufar ammette che ci sono cose di lui che non gli piacciono come il suo modo di arrabbiarsi ma altre sì, come i suoi occhi e le sue mani per poi dire: “nonostante tutti e nonostante tutto, la mia scelta sei tu“. Giordano, dopo aver ascoltato le parole di Nilufar l’ha baciata appassionatamente e sono scesi i petali sulle note di “Amore puro” di Alessandra Amoroso.