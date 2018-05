Nel carcere di Torino Lorusso e Cutugno un detenuto ammesso al lavoro esterno è rientrsto nella struttura detentiva ubriaco. Al detenuto, che deve scontare una pena fino al giugno del 2020, è stato concesso di lavorare al Bar della Cooperativa Ecosol come addetto alla Sala Convegno. Rientrato in carcere, gli agenti di polizia penitenziaria hanno notato che versava in stato di ubriachezza e hanno allettato la direzione.

A parlare della vicenda è Leo Beneduci, il segretario generale dell’Osapp, che fa notare come il personale di polizia penitenziaria sia penalizzato e poco protetto dalle istituzioni: “Questo tipo di carcere deve cessare in quanto privo di garanzie per la collettività oltre che per coloro che nel carcere operano a difesa delle istituzioni civili”, afferma.

Le ultime news dal mondo delle carceri ad oggi: il problema della sicurezza del carcere minorile a Bologna.

A Bologna si discute sulla sicurezza del carcere minorile dopo l’evasione di un detenuto avvenuta venerdì pomeriggio. Ad intervenire è il ministero della Giustizia che cerca di dare sicurezze. Il dirigente Antonio Pappalardo assicura che è stata attuata la copertura finanziaria per la messa in sicurezza del perimetro area verde e campi sportivi, vale a dire della zona da cui il detenuto è riuscito a fuggire. Si sta lavorando, inoltre, ad un progetto di riammodernamento dell’impianto di videosorveglianza.

Il segretario generale aggiunto del Sappe Giovanni Battista Durante ed il segretario nazionale Francesco Campobasso hanno commentato la questione: "I vertici della Giustizia minorile hanno riconosciuto le gravi carenze relative alla sicurezza della struttura del carcere minorile del Pratello. Era necessario attendere un'altra evasione perché i vertici dell'Amministarzione pensassero questo? Non sarebbe stato meglio intervenire prima, considerato che in passato si erano già verificati episodi simili? Comunque, meglio tardi che mai".