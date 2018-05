Il tg satirico Striscia la Notizia ha difeso il reality Grande Fratello 2018 Ed. 15 attaccando gli sponsor che hanno ritirato le loro promozioni insinuando che ci sia stato un complotto contro Barbara D’Urso.

Il programma di Antonio Ricci, nella puntata del 15 maggio 2018, ha affrontato il tema della fuga degli sponsor, spiegando con un servizio. Il conduttore Ficarra ha dichiarato: “Negli ultimi giorni, gli sponsor hanno deciso di ritirare i loro prodotti dalla casa. Si tratta di scelte motivate dai gravi atti di bullismo e mancanza di rispetto nei confronti delle donne. Ma i nostri segnalatori hanno notato una curiosa coincidenza: questi marchi avevano già pubblicizzato altri reality non meno discussi e discutibili.”

E ancora: “Brand come F**K, Caffè Borbone, Givova, Screen Hair hanno sponsorizzato l’Isola dei Famosi senza battere ciglio a proposito del canna-gate di Monte e degli episodi di omofobia ai danni di Craig. Non solo, alcuni marchi non avevano fatto una piega contro le bestemmie di Marco Predolin e Gianluca Impastato al GfVip2. E non ci fu alcun passo indietro di fronte all’istigazione al femminicidio di Clemente Russo al GfVip del 2016”.

Il comico ha continuato: “Come direbbe Biscardi sembra trattarsi di un complotto contro la d’Urso. Anche perché, come ci fa notare il pubblico, la fuga arriva a due settimane dall’espulsione di Baye Dame per gli incresciosi episodi contro Aida”.

E ancora: “Secondo una e-mail arrivata in redazione parecchi marchi, che hanno scatenato il parapiglia, sarebbero gestiti dalla stessa agenzia di marketing. Una coincidenza o una prova del complotto? Forse a qualcuno dà fastidio che il coatto Grande Fratello di Barbarona possa fare più ascolti del GfVip o dell’Isola dei Famosi, programmi esemplari per l’alto contenuto morale.”. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e curiosità sul Grande Fratello 2018 Ed. 15.