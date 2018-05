Ecco le ultime anticipazioni e news della prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda la fiction Rai con Anna Foglietta e Claudio Gioè La mafia uccide solo d’estate 2. Palermo è sconvolta dalla morte di Mattarella, ed intanto continuano le vicende private dei nostri protagonisti. Lorenzo trova delle carte sospette su un appalto e decide di far luce sulla questione, aiutato da Marina: più stanno insieme, più cresce il loro rapporto. Massimo capisce che il suo lavoro da discografico è solo una copertura per il traffico di droga.

Rai 2 va in onda la serie tv Hawaii Five – 0 con gli episodi Shukran, Atto eroico e Il truffatore. Su Rai 3 vedremo la trasmissione di Michele Santoro M. Il programma, in quattro puntate, racconterà la vicenda di Moro. Ogni puntata avrà un grande protagonista: Giulio Andreotti, Enrico Berlinguer, Tommaso Buscetta e Licio Gelli.

La guida tv di questa sera, giovedì 17 maggio 2018 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Ecco la nostra guida Tv sulla prima serata delle principali emittenti con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset. Su Canale 5 verrà trasmesso il varietà condotto da Michelle Hunziker con Aurora Ramazzotti, nel ruolo d’inviata speciale delle esterne Vuoi scommettere? In ogni puntata, sette concorrenti si cimentano in sfide divertenti, curiose, ai limiti del possibile.

Su Rete 4 vedremo film Salvate il soldato Ryan. Uscito indenne dalle prime fasi dello sbarco americano, il capitano Miller è incaricato dallo stato maggiore di rintracciare il soldato James Ryan.

Su Italia 1 vedremo il film L’alba del pianeta delle scimmie. Secondo le anticipazioni della guida Tv, su La7 va in onda il programma Piazzapulita.