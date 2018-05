Ieri, mercoledì 16 maggio 2018, è stata trasmessa la scelta di Nilufar Addati. Ospite della puntata è stata Giulia De Lellis, l’ex corteggiatrice, che è tornata nel dating show di Maria De Filippi da sola dopo la rottura con Andrea Damante avvenuta qualche settimana fa.

Uomini e Donne: Giulia De Lellis emozionata durante la scelta di Nilufar.

Nilufar Addati, in un elegante vestito rosso ha scelto Giordano Mazzocchi. Giulia De Lellis, nel momento in cui sono entrate le sedie rosse e successivamente sono scesi i petali su Nilufar e Giordano, visibilmente emozionata, non ce l’ha più fatta a trattenersi, e le lacrime sono scese inesorabili sul suo volto.

Giulia De Lellis, nonostante la storia finita con Andrea Damante, ha dichiarato: “È sempre bello tornare qui perchè è un pò come tornare a casa. Sicuramente non sono tornata con il solito mood quindi per me è stato un pò forte, in un senso però che mi risulta difficile da spiegare.”.

E ancora: “Tornare mi è servito soprattutto per mettere un punto a determinate situazioni che avevo dentro. Nilufar? È stata molto carina con me. La sua scelta è stata bellissima, emozionante e gli auguro tanta felicità. Questa è un’esperienza incredibile che merita di essere vissuta a pieno.”.

Non è mancata la replica del suo ex fidanzato Andrea Damante, che tramite le sue Instagram Stories ha pubblicato questo commento: “Nel mondo reale, quello fatto di esperienza, terra e sangue, non è tutto così facile e bello come credete…”.