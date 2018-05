Oggi, giovedì 17 maggio 2018 andrà in onda su Canale 5 alle 14:45 nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Scopriamo cosa accadrà durante questo nuovo appuntamento che verrà trasmesso.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over: puntata 17 maggio 2018.

Le anticipazioni circolate sul Trono Over, hanno rivelato che la protagonista della puntata sarà Gemma Galgani impegnata nella frequentazione con Marco. Il rapporto tra i due prosegue a gonfie vele, il cavaliere ha ribadito ancora una volta il suo grande interesse nei confronti della dama e i due si sono scambiati nuovi baci.

Nella puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne, Gemma Galgani sarà impegnata in una nuova esterna con Marco. Il cavaliere ha organizzato per la dama un allenamento in palestra. Gianni Sperti ha sostenuto che Giorgio Manetti sia geloso della Gemma Galgani e che non abbia gradito la frequentazione della dama con Marco. Giorgio Manetti, a queste dicharazioni da parte di Gianni, aveva affermato quindi che non è questa la verità dei fatti.

In studio, Giorgio Manetti chiederà un confronto con Gemma Galgani, la dama accetta di parlargli. La decisione di Gemma farà arrabbiare Marco che decide di lasciare la trasmissione. Maria De Filippi, interviene è dirà a Gemma: “Capisci che tutto quello che fai è senza senso?“.