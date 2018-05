Sabato 19 maggio 2018 Verissimo, in collaborazione con Tg5, si occuperà della narrazione delle nozze reali tra il principe Harry e l’attrice Meghan Markle. Silvia Toffanin sarà in collegamento con il Castello di Windsor a partire dalle 12,15, per oltre due ore di diretta, nel corso delle quali sarà possibile vivere tutte le emozioni del matrimonio più atteso dell’anno.

In diretta su Canale 5, nel corso dello speciale Verissimo dal titolo:”Harry e Meghan, il matrimonio reale”, nulla sfuggirà all’occhio delle telecamere: l’arrivo in chiesa della sposa, la celebrazione del rito, l’uscita degli sposi ed il saluto ai sudditi a bordo della carrozza. Le fasi salienti delle nozze saranno commentati in studio da ospiti d’eccezione: Alfonso Signorini, Carlo Rossella, Cesara Bonamici e Barbara Palombelli.

Verissimo speciale “Harry e Meghan, il matrimonio reale”.

Gli ospiti di Verissimo in studio giudicheranno l’abito da sposa di Meghan Markle ed il look degli altri partecipanti alle nozze reali. Saranno inevitabili i confronti con l’abito di Lady Diana e quello di Kate Middleton, moglie del principe William. Ormai quasi tutti i dettagli dell’evento sono stati svelati: gli addobbi floreali saranno realizzati dalla designer floreale Philippa Craddock, la wedding cake sarà una torta al sambuco e limone realizzata dalla pasticcera Claire Ptak. Mistero ancora per quanto riguarda l’abito da sposa, che secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe essere firmato Ralph&Russo.

La cerimonia avrà luogo nella Cappella di St. George, dove sarà presente l’inviato del Tg5 Dario Maltese. Nel corso della puntata evento di Verissimo sarà dato spazio ai commenti della gente comune, che verrà intervistata per le strade della città di Windsor. Alle ore 16.00, appuntamento con una nuova puntata di “Verissimo”, con tanti ospiti in studio e sorprese.