Un nuovo giorno inizia nella Casa del Grande Fratello 2018 Ed. 15. Scopriamo cosa accade con il nostro daytime di oggi, 18 maggio 2018. I concorrenti della Casa più spiata d’Italia iniziano a diminuire, e Danilo tira un sospiro di sollievo: “Adesso si sta bene”, afferma. Luigi aveva infatti avuto discussioni con tutti ed alcuni suoi comportamenti avevano infastidito i concorrenti, ma anche Mariana, ammette Danilo, creava degli elementi di disturbo.

Al Grande Fratello Danilo è determinato: vuole arrivare fino alla fine di quest’avventura. Ora, però, i ragazzi in casa sono davvero pochi e prima o poi saranno costretti a nominarsi a vicenda. Danilo ha chiaro come funziona questo gioco, e sostiene di non avere problemi a nominare gli altri, ma non voterà mai Filippo, Lucia e Matteo.

I dubbi di Lucia: il daytime del Grande Fratello 2018 Ed. 15.

Alessia e Matteo al Grande Fratello continuano a vivere la loro storia d’amore, e sono sdraiati sul pavimento del salotto. Qui i due parlano, si raccontano, e sembra che l’affinità cresca giorno dopo giorno. Anche tra Veronica e Lucia sembra sia nato un sentimento sincero, ma qui si parla di amicizia. Lucia non è di buon umore, è molto triste. Filippo è, oltre che il suo nuovo amore, anche un suo problema.

La ragazza confessa che accanto a lui si sente sempre in difetto, e Veronica cerca di consolarla e le suggerisce di vivere quest’avventura senza sforzarsi di comprendere ogni cosa. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e curiosità sul Grande Fratello 2018 Ed. 15.