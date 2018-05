Non è bastata la squalifica di Luigi Mario Favoloso dal Grande Fratello 2018 Ed. 15 ha portare l’armonia in casa, una nuova frase poco carina sarebbe stata pronunciata dal concorrente Danilo Aquino nei confronti di Lucia Bramieri.

Grande Fratello 2018 Ed. 15: una frase pronunciata da Danilo fa infuriare Lucia Bramieri.

Danilo Aquino, in giardino con gli altri concorrenti della casa avrebbe detto su Lucia Bramieri, che se gli avessero dato una brocca di vino si sarebbe infilato anche nel suo letto. La battuta è stata riportata testualmente da Simone Coccia alla diretta interessata.

Lucia Bramieri appena venuta a conoscenza del fatto ha subito puntato il dito contro Danilo dicendo: “Non sono uno spiedino, non ho bisogno di essere infilata da nessuno”. E ancora: “Non ti considero un uomo, ti considero un ragazzo, forse anche meno. Se avessi avuto a casa un marito o un fratello, lunedì qua venivi freezato per un bel po’. Ringrazia il Signore che non ho a casa un marito o un fratello”.

Lucia, è entrata in confessionale e ha chiesto l’intervento della produzione: “Non ho a casa un marito o un fratello, purtroppo mi devo difendere da sola. Quindi ho chiesto al Grande Fratello di far sì che questa persona non mi rivolga più la parola. Non mi deve più nominare, se non per le nomination. Non voglio più sentire il mio nome pronunciato da quella bocca, in questa casa per lui non esisto più e lui non esiste più per me, fine dei giochi. Io sono un fantasma, è l’unica maniera che ho per tutelarmi”. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e curiosità sul Grande Fratello 2018 Ed. 15.