Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e news di questo venerdì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 andrà in onda il programma condotto da Carlo Conti La Corrida. Il programma nacque in radio nel 1968 da un’idea di Corrado e Riccardo, oggi riproposto dalla Rai con Carlo Conti alla conduzione. Riassisteremo, dopo tanti anni, alla gara dei dilettanti allo sbaraglio.

Su Rai 2 andrà in onda il programma Nemo, nessuno escluso. Su Rai 3 alle 21:20 andrà il film Pazze di me. Federica e Marina sono una coppia e vivono insieme da diversi anni. Una serie di eventi, però, mette in crisi la loro relazione, e Federica si chiede se Marina è veramente la persona giusta per lei.

Guida tv di questa sera venerdì 18 maggio 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, venerdì 27 aprile 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Canale 5 vedremo il film Harry e Meghan. Si parla della storia d’amore tra il principe Harry e Meghan Markle. I due si sono conosciuti grazie ad alcuni amici in comune, ed è stato subito amore.

Su Retequattro vedremo la trasmissione Quarto grado. Su Italia 1, alle ore 21:25 circa, andrà in onda la serie tv Lethal Weapon, con gli episodi Birdwatching, Omicidio in punta di forchetta e Teorie cospiratorie. Per concludere, stasera La7 trasmetterà il programma Propaganda Live.