Stasera, venerdì 18 maggio 2018, alle 21.25 sarà trasmessa su Rai 1 la sesta puntata de La Corrida condotta da Carlo Conti con la partecipazione della valletta Ludovica Caramis e con l’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

In diretta dallo studio 5 della Dear di Roma, in questo ultimo appuntamento di stasera ci saranno quindici dilettanti allo sbaraglio che lotteranno per conquistare l’applauso del pubblico in studio con esibizioni cariche di creatività, entusiasmo e impegno.

Prima della presentazione del primo concorrente in gara, il conduttore sceglierà una valletta (o valletto) dal pubblico che dovrà affiancare Ludovica Caramis nel corso dell’intera puntata. Inoltre ogni singola esibizione dei “dilettanti” sarà preceduta da un video-messaggio inviato da parenti o amici.

Carlo Conti sceglierà il corpo di ballo tra il pubblico in sala che dovrà esibirsi a fine puntata su improbabili coreografie accompagnate dai ballerini di Fabrizio Mainini. Verranno mostrati i video di alcuni provini effettuati nel corso dei vari casting in giro per l’Italia.

Per i dilettanti allo sbaraglio l’obiettivo è ottenere la fiducia del pubblico presente in sala, pronto ad applaudire, ma anche a mostrare disappunto non appena il semaforo posto al centro del palco diventerà verde. Canti, balli, imitazioni, acrobazie, barzellette, poesie, esibizioni a dir poco particolari, sono alcune delle specialità che i protagonisti de “La Corrida” porteranno sul palco. I più acclamati saranno di nuovo “giudicati” in studio per l’elezione del vincitore finale che si porterà a casa una targa ricordo.