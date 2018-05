Il Principe Harry e Meghan Markle si sposeranno domani 19 maggio 2018 alle 12 nella St. George’s Chapel del Castello di Windsor. È lo stesso luogo in cui si sono sposati il principe Carlo e Camilla. La regina ha acconsentito alle nozze in chiesa, nonostante Meghan sia già stata sposata.

A officiare le nozze secondo il rito anglicano sarà il reverendo David Conner, decano di Windsor, e invece a occuparsi delle promesse sarà Welby. Il vescovo afro-americano Michael Curry, poi, farà un sermone sul tema dell’amore. Il testimone di nozze sarà il Principe William e i piccoli George e Charlotte saranno tra i paggetti.

Harry e Meghan usciranno dalla chiesa come marito e moglie e dopo i saluti, saliranno a bordo di una carrozza e attraverseranno alcune strade della città di Windsor per ricevere l’omaggio dei sudditi. La carrozza scoperta e con interni bianchi sarà trainata da quattro cavalli Windsor Grey.

Dopo la sfilata in carrozza, Harry e Meghan torneranno al Castello, nella sala ricevimenti, dove si svolgerà il banchetto ufficiale per 600 invitati offerto dalla regina. Finito il pranzo, i neo sposi si trasferiranno a Frogmore House per continuare i festeggiamenti con 200 amici e parenti stretti.

Questo party serale esclusivo, dovrebbe essere più informale e vivace. Infatti, Harry e Meghan hanno precisato che tutto il matrimonio sarà un mix di tradizione e di elementi che rispecchiano le loro personalità.