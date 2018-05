Questa sera, sabato 19 maggio 2018, su canale 5 andrà in onda in diretta la settima puntata del serale di Amici 2018 Ed. 17 condotta da Maria De Filippi. I ragazzi in gara sono sette: i cantanti Biondo, Carmen, Einar, Emma e Irama e i ballerini Bryan e Lauren, che si contendono stasera il trofeo della categoria danza.

Amici 2018 Ed. 17: anticipazioni e ospiti della settima puntata serale del 19 maggio 2018.

Nel corso della puntata assisteremo alla gara tra i due ballerini Bryan e Lauren, che si contendono la vittoria nella finale di categoria danza di Amici 2018. A decidere chi si vincerà, sarà la commissione interna di canto e di danza. Il premio consiste in un borsa di studio del valore di 50 mila euro.

Tra gli ospiti che saliranno sul palco di Amici 2018 questa sera, ci sarà la coppia J-Ax e Fedez che si esibiranno con i ragazzi durante la gara. Poi ci sarà la grande icona della musica italiana Massimo Ranieri. Ad Amici, arriverà a sorpresa anche Al Bano. Molti rumors dicono che con lui ci sarà anche Romina Power.

Nella commissione esterna, troveremo amatissimo conduttore Mediaset, Gerry Scotti che, insieme agli altri giudici, valuterà le esibizioni dei ragazzi rimasti in gara. Ecco quali sono state le scelte rivelate agli allievi in vista del serale di stasera.

Per la squadra bianca, Bryan ha preparato “Formidable”, “Volcano” e un mix di Michael Jackson, Irama il brano “Cosa resterà”, “Quando ho incontrato te”, “Nessun grado di Separazione”, “La canzone di Marinella”, Emma i brani “Ciao Adios”, “Halo”, “Fast Car” e infine Biondo i brani“Strip Club”, “Salirò”, “Per un’ora d’amore”.

Per la squadra blu Lauren ha preparato “Applause”, “Whats’App”, Carmen i brani “Per Elisa”, “Futura”, “Purple Rain”, “I knowwhere I’ve Been” infine Einar “Una lunga storia d’amore”, “Lei”, “Chissà se lo sai” e “All of me”. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità su Amici 2018 Ed. 17.