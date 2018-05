Un nuovo giorno inizia nella Casa del Grande Fratello 2018 Ed. 15. Scopriamo cosa accade nella Casa più spiata d’Italia con il nostro daytime di oggi, 19 maggio 2018. Al Grande Fratello c’è fermento tra i concorrenti per un comunicato arrivato nel pomeriggio di ieri. Il Grande Fratello ha chiesto ai ragazzi di trasformarsi in alcune coppie celebri sia reali che di fantasia: dovranno studiare i personaggi a loro assegnati ed interpretarli.

Cesare e Cleopatra, Dante e Beatrice, Sherlock Holmes: i ruoli assegnati al Grande Fratello 2018 Ed. 15!

Danilo e Lucia si trasformeranno in Cesare e Cleopatra. Ai due concorrenti vengono consegnati dei costumi, e Lucia, grazie anche ad un sapiente make up, sembra davvero Cleopatra! Trucco e parrucco sono perfetti, ed i ragazzi iniziano a studiare la storia per calarsi perfettamente nel personaggio e devono memorizzare dei testi, cosa che risulta loro abbastanza difficile, soprattutto per Danilo.

Al Grande Fratello Matteo e Angelo dovranno interpretare Sherlock Holmes, mentre Alberto e Veronica saranno niente di meno che Dante e Beatrice. I due iniziano a studiare la vita dei personaggi assegnati loro, e Alberto si cala subito nel suo personaggio. Con Veronica, però, ad un certo punto si scambiano i ruoli: la ragazza è Dante ed Alberto è Beatrice, e la loro interpretazione fa divertire i coinquilini. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e curiosità sul Grande Fratello 2018 Ed. 15.