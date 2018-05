Ecco le ultime anticipazioni e news di questo sabato sulla prima serata. Su Rai 1 verrà trasmessa l’ultima puntata di Ballando con le stelle. Ballerina per una notte sarà Gina Lollobrigida, ed i protagonisti che si contendono la vittoria sono: Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale, Cesare Bocci – Alessandra Tripoli, Francisco Porcella – Anastasia Kuzmina, Gessica Notaro – Stefano Oradei, Giovanni Ciacci – Raimondo Todaro, Giaro Giarratana – Lucrezia Lando.

Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S – Los Angeles con l’episodio Missione Vietnam ed N.C.I.S New Orleans con l’episodio Una questione privata. Su Rai 3 alle 21:30 andrà in onda il programma di Alberto Angela Ulisse, il piacere della scoperta, che oggi ci parlerà delle specie umane: centomila anni fa convivevano cinque specie umane diverse.

Guida tv: tutti i programmi tv di stasera, sabato 19 maggio 2018 sulle reti Rai, Mediaset, La7.

Stasera, sabato 12 maggio 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Salverò mia figlia. Rachel ha una figlia di tre anni, Mia, ed è divorziata da Daniel. Quando l’ex marito le annuncia di dover diminuire l’assegno di mantenimento, Rachel è costretta a trovarsi un lavoro e a lasciare Mia in un asilo. Qui lavora Gabby, un’educatrice che ben presto inizia a nutrire nei confronti della bambina un attaccamento morboso.

Su Canale 5 vedremo una puntata del serale di Amici. Su Italia 1 andrà in onda il film Il viaggio di Arlo. Sì tratta di un viaggio epico nel mondo dei dinosauri dove un brontosauro di nome Arlo stringe amicizia con un umano, Spot. Su La7 vedremo L’Ispettore Barnaby con gli episodi La mela marcia e Il club della lettura.