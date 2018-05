Il programma Linea Blu, dedicato all’esplorazione del meraviglioso mondo marino oggi sabato 19 maggio alle 14.00 su Rai 1 farà tappa in Sardegna. La conduttrice Donatella Bianchi accompagnerà i telespettatori alla scoperta della storia e delle bellezze dell’isole di Carloforte e di Sant’Antioco o Isola di San Pietro.

Una meravigliosa tappa sulle isole di Carloforte e di Sant’Antioco oggi sabato 19 maggio 2018.

Le telecamere di Linea Blu entreranno in un ambiente della suggestiva bellezza, con grotte nascoste e calette incantate. La conduttrice ci porterà alla scoperta di San Pietro, un’isola vulcanica, formata da un’alta costa rocciosa affacciata su un mare turchese e azzurro.

L’unico centro abitato dell’isola è Carloforte, sulla costa orientale, dove si trova il porto e dove sono concentrate le strutture turistiche. La tradizionale pesca al tonno ha radici millenarie. Donatella Bianchi visiterà una tonnara ancora in attività, per scoprire come è cambiata oggi la pesca al tonno. Verrà raccontata la figura del rais della tonnara, l’uomo che guida una numerosa squadra di pescatori, i cosiddetti tonnarotti, durante la pesca dei tonni.

Lo chef Andrea Rosso, rappresentante della grande cucina carlofortina, ci svelerà i segreti per preparare il tonno e alcuni piatti tipici della cucina dell’isola. Poi si andrà alla scoperta della bellezza delle saline di Sant’Antioco, in un magnifico scenario di dune di sabbia candida. Ambienti dove le opere dell’uomo si integrano con la naturale bellezza dei luoghi e con la presenza di importanti nidificazioni di uccelli acquatici.

Infine, con l’inviato Fabio Gallo si andrà a Trieste, per lanciare al meglio la Giornata delle Oasi WWF, che si svolgerà domenica 20 maggio. Una buona occasione per conoscere e difendere la natura italiana.