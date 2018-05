Meghan Markle è arrivata alla Saint George Chapel. Velo lunghissimo e abito sobrio per l’ex attrice di Hoolywood, visibilmente agitato il Principe Harry. Per la prima volta nella storia della Casa reale la sposa percorre una parte della navata da sola. Per poi essere presa sottobraccio dal principe Carlo.

Il vestito indossato dalla sposa al Royal Wedding, disegnato per l’occasione da Givenchy, ha uno strascico di due metri e mezzo. Meghan inoltre indossa una tiara, che a sua volta era stata indossata dalla Regina Mary (Nonna della Regina Elisabetta II) ed interamente fatta di diamanti.

E’ stato il principe Carlo, erede al trono britannico, ad accompagnare Meghan Markle all’altare, nella cappella di St. George al castello di Windsor, in occasione del matrimonio fra il suo figlio secondogenito Harry e l’attrice americana.

“Miss Meghan Markle ha chiesto a Sua Altezza Reale il Principe Carlo di condurla all’altare” dalla Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor, ha detto il palazzo in una nota. “Il principe di Galles – è la risposta del futuro suocero – è lieto di dare il benvenuto alla signora Markle in questo modo nella famiglia reale”.

Carlo è subentrato così al padre di Meghan, Thomas Markle, che ha dato forfait a conclusione di un’altalena di incertezze. IE’ stata la stessa sposa ad annunciare che il padre, convalescente per una operazione al cuore, non sarà al matrimonio.