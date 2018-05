La 38esima e ultima giornata di campionato si gioca tra sabato 19 e domenica 20 maggio. Si chiude la stagione 2017-2018 di Serie A, e con questo turno avremo gli ultimi verdetti riguardanti zona Champions, Europa League e salvezza. Juventus-Verona è l’unico match che si gioca sabato.

Domenica tutte le altre gare: Genoa-Torino, Cagliari-Atalanta, Chievo-Benevento, Udinese-Bologna, Napoli-Crotone, Milan-Fiorentina, Spal-Sampdoria, Lazio-Inter, Sassuolo-Roma.

Le probabili formazioni della 38esima giornata; atto conclusivo di questo campionato.

Ultimo atto stagionale: si chiude la Serie A. Il settimo Scudetto consecutivo della Juventus è agli archivi ma restano aperti i discorsi Champions e salvezza. Il clou di alta classifica è Lazio-Inter con Inzaghi che prova a recuperare Parolo e Immobile. De Vrij sarà titolare: l’olandese ha parlato con Inzaghi e giocherà contro la sua prossima squadra.

Spalletti invece sembra avere pochi dubbi sull’XI da schierare con Icardi che vuole il quarto posto e titolo di capocannoniere. Dietro invece ci sono ancora 5 squadre che possono aggiungersi a Benevento e Verona. Il programma si aprirà con la festa casalinga della Juventus che saluta Gigi Buffon, alla sua ultima gara in bianconero.

Nelle squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato quasi sicuramente qualcuno esordirà in Serie A, magari non dal primo minuto ma il rischio di giocare in 10 c’è e bisogna fare attenzione.