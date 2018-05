Ieri, sabato 19 maggio, è andata in onda su Canale 5 la settima puntata del serale di Amici 2018 ed.17, condotta da Maria De Filippi. La puntata è iniziata con la sfida tra i due ballerini rimasti in gara, Bryan della squadra bianca, e Lauren della squadra blu, per decretare il vincitore del circuito danza.

Amici 2018 ed. 17: Lauren è il vincitore del circuito danza.

I due ballerini hanno proposto alcune coreografie e gli ospiti Massimo Ranieri ha accompagnato Lauren su “Perdere l’amore” e Al Bano, invece, ha accompagnato Bryan su “Nel sole”. A scegliere il vincitore, i membri della commissione interna, con 5 voti contro 3 ha vinto Lauren dove le è stata consegnata la coppa riservata al vincitore del circuito danza di questa edizione di “Amici”.

Amici 2018 ed. 17: le sfide tra le due squadre bianca e blu.

Dopo è arrivato il momento della sfida tra le due squadre, a votare le esibizioni il pubblico da casa tramite televoto. La prima sfida è stata vinta dalla squadra bianca, grazie alle vittorie di Irama su Einar e dello stesso Irama contro una coreografia di Lauren.

Biondo e Emma hanno duettato con Fedez su “Cigno nero” contro Carmen e Einar in duetto con J-Ax su “Maria Salvador”, ma complessivamente la squadra bianca ha ottenuto più voti da parte del pubblico da casa. I blu sono dunque finiti tutti a rischio eliminazione ed è stato aperto un televoto flach per scegliere chi salvare dalla fase di eliminazione tra i tre concorrenti della squadra bianca. I due più votati sono stati Irama e Biondo, ed Emma è finita a rischio eliminazione.

La commissione esterna, composta da Gerry Scotti, Elisa, Ermal Meta, Simona Ventura, Heather Parisi e Giulia Michielini, hanno scelto di salvare Irama. E Biondo ha raggiunto gli altri concorrenti già finiti a rischio eliminazione. Nella prima fase di eliminazione non è stato eliminato nessuno.

La seconda sfida a squadre è stata invece vinta dalla squadra blu, grazie alle vittorie di Carmen che con il duetto con Massimo Ranieri su “Tu sì na cosa grande” e con “Per Elisa” di Alice ha avuto la meglio su Biondo e su Irama, e alla vittoria di Carmen in duetto con Einar su “La vida es bella”. Tutta la squadra bianca è finita a rischio eliminazione ed è stato aperto un televoto flash per scegliere i due finalisti tra Carmen, Einar e Lauren, il pubblico ha deciso di premiare Carmen e Einar.

Nella finalissima a due tra Einar e Carmen. La commissione esterna ha scelto come vincitrice Carmen. Einar è dunque finito a rischio eliminazione. Carmen non ha potuto salvare nessuno tra i concorrenti a rischio, mentre il direttore artistico Luca Tommassini ha salvato Lauren. Nella sfida a eliminazione diretta tra Biondo e Einar, è stato eliminato Biondo. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità su Amici 2018 Ed. 17.