Sabato 19 maggio 2018, è andata in onda su Rai 1 la puntata finale di Ballando con le stelle 2018 dove è stato proclamato la coppia vincitrice di questa tredicesima edizione. A vincere è stata la coppia formata da Cesare Bocci e Alessandra Tripoli.

Il trionfo di Cesare Bocci e Alessandra Tripoli a Ballando con le stelle 2018.

L’attore Cesare Bocci, il simpatico “Mimì Augello” della serie tv Il Commissario Montalbano, e la sua insegnante Alessandra Tripoli hanno vinto aggiudicandosi una tripla sfida con la coppia sulla pista da ballo e non solo, composta da Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina, che si sono classificati secondi.

Terzi classificati la coppia formata da Gessica Notaro e Stefano Oradei, da molti indicata come la “vincitrice morale” di ballando, a pari merito Giaro Giarratana e Lucrezia Lando.

Premiati anche la coppia Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale, alla quale è stato consegnato il “premio Paolo Rossi” per l’esibizione “più emozionante”. E infine alla coppia maschile formata da Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro, la vera novità dell’edizione, è andato il “Premio Social”.

Nella puntata finale non sono mancati gli ospiti, come Gina Lollobrigida protagonista dello spazio ballerino per una notte che si è esibita in un Charleston insieme a Samuel Peron. E ancora, Eleonora Daniele, Marzia Roncacci e Valerio Scanu. E anche Valeria Marini e Flavio Insinna, che hanno ballato, rispettivamente, con Giovanni Ciacci e Nathalie Guetta. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sul talent show Ballando con le stelle 2018 Ed. 13.