Ieri, sabato 19 maggio 2018, è andata in onda in prima serata su Rai 1 la finale della 13esima edizione di Ballando con le stelle, la giudice Selvaggia Lucarelli ha indossato una maglietta provocatoria contro il Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso.

La provocazione di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle.

Il messaggio sulla t-shirt nera indossata da Selvaggia Lucarelli è “Comunque con me gli sponsor restano” un chiaro riferimento alla fuga degli sponsor dal Grande Fratello in seguito ai vari episodi di violenza accaduti nella casa.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, il concorrente Luigi Favoloso è stato squalificato perche aveva indossato una maglietta bianca con una scritta offensiva nei confronti delle donne. La scritta non è stata resa nota. Ma il giorno dopo l’accaduto Selvaggia Lucarelli ha pubblicato un lungo post su Facebook, dove ha rivelato il contenuto del messaggio contro di lei e accusato il reality perché ha espulso Favoloso solo dopo l’incontro con Nina Moric.

Poi nel post facebook, Selvaggia Lucarelli riferendosi a Barbara D’Urso ha dichiarato: “Avresti dovuto cancellarlo dai tuoi programmi, se fossi davvero una paladina delle donne, non tanto per la maglietta ma per quel “Se non puoi sedurle, puoi sedarle” detto col solito ghigno da quell’individuo nella casa il giorno prima, mentre si parlava di droga dello stupro”.

Ha continuato: “Il resto, visto che oggi “Selvaggia s**a” è piacevolmente argomento di discussione in giro grazie all’attenta selezione del cast del gf e nessuno ha pensato di scusarsi con me, sarà argomento di discussione in sedi più opportune con il personaggio in questione. Ora mi raccomando, continua a premiarlo con ospitate in tv. Del resto, hai creato proprio un bel personaggio e il signor “S**a” e “Se non puoi sedurle puoi sedarle” è esattamente l’ospite ideale di una conduttrice che si professa amica delle donne. Avanti così.”. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sul talent show Ballando con le stelle 2018 Ed. 13.