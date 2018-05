Si chiama bubble ponytail o pompon ponytail, ovvero coda a bollicine o a pompon, ed è la variazione più di moda della classica coda di cavallo, soprattutto per chi ha i capelli lunghi.

A memoria la prima ad averla indossata è la principessa Jasmine del cartone della Disney Aladdin, ma a renderla chic è stata la sfilata autunno/inverno 2014-2015 di Valentino, che l’ha riproposta anche quest’anno. Qualche tempo dopo star come Kendall Jenner e Blake Lively l’hanno portata sui red carpet e la moda si è diffusa.

L’acconciatura più trendy per i capelli lunghi: la coda a bolle!

Per l’estate 2018 la bubble ponytail torna in versioni multiple: non solo le “bolle” possono essere di svariate dimensioni, ma si possono creare su code basse o alte, ma anche sulle due codine laterali e le trecce.

A garantire la riuscita dell’acconciatura è prima di tutto la lunghezza dei capelli, per questo l’hairstylist Michael Gray consiglia, sui tagli medi e corti, di aggiungere le extension (Stella Maxwell è l’ultima star ad aver sfoggiato la bubble ponytail proprio dopo aver messo le extension).

Dopo aver scelto la propria acconciatura a pompon si prosegue legando i capelli e, una volta fatta la treccia o la coda, basta tirare qualche ciocca “smontando” un po’ le bolle per renderla più casual e voluminosa. Tocco di classe: gli elastici possono essere coperti da fiocchetti, da un ciuffo di capelli o, come consiglia Michael Grey, un ciuffo di capelli intrecciato a creare un elastico-treccina.