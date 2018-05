Guida tv completa di domenica 20 maggio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questa domenica, sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 verrà trasmesso il programma di Fabio Fazio Che tempo che fa. Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S con l’episodio Tieniti più stretti i nemici.

Su Rai 3 vedremo il programma di Roberta Petrelluzzi Un giorno in Pretura. La storica trasmissione ritorna, eccezionalmente di domenica e in prima serata, con due imperdibili appuntamenti in cui si parla di due processi, due grandi casi di cronaca che hanno lasciato un segno nel nostro immaginario collettivo.

Guida tv di domenica 20 maggio 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di domenica 13 maggio 2018. Su Retequattro andrà in onda il programma di approfondimento dei principali fatti di cronaca degli ultimi anni condotto da Barbara De Rossi Il terzo indizio. Su Italia 1 andrà in onda il programma Le Iene show.

Su Canale 5 vedremo il film Come l’acqua per gli elefanti. Il novantenne Jacob ricorda la sua giovinezza, e racconta di quando il destino lo mise sul treno del Benzini Brothers Circus, una compagnia circense. Stasera La7 trasmetterà il programma di Massimo Giletti Non è l’Arena.