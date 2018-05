Appuntamento da non perdere oggi con il programma itinerante di Rai 1 Linea Verde, che oggi domenica 20 maggio alle 12.20 su Rai1, farà tappa nella splendida Basilicata, in cuia bellezza dei paesaggi è diventata, grazie al cinema, una importante fonte di reddito. Legare il cinema al paesaggio e ai prodotti agricoli di eccellenza che il territorio offre ha permesso alla regione di diventare meta turistica a livello internazionale.

Linea Verde: oggi domenica 20 maggio 2018 si andrà alla scoperta del Parco Nazionale del Pollino in Basilicata.

Si parte dal parco nazionale del Pollino, l’area protetta più grande d’Italia, e più precisamente dal lago di Monte Cotugno dove Emir Kusturica ambientò il suo spettacolo: “La Magna Grecia – Il mito delle origini. Il Grande Racconto dei Greci in occidente“, con Giancarlo Giannini e Claudio Santa Maria, in una rievocazione storica dello sbarco dei greci in queste terre.

Sarà il pretesto per scoprire, con Daniela Ferolla, la vita di questo splendido bacino, che nasce artificiale e oggi sembra naturalizzato, tanto che è diventato una riserva avifaunistica. Patrizio Roversi, a bordo di una moto Superalce del 1948, si muove invece in direzione Bernalda dove racconterà la storia di uno dei più grandi registi internazionali, originario di queste terre.

Con i responsabili della Lucana Film Commission si andrà a vedere infine Matera e Maratea, nei luoghi che l’hanno resa celebre sul grande schermo.