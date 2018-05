Torna oggi domenica 20 maggio 2018 un nuovo appuntamento su Rai 1 con il programma religioso e di approfondimento A sua immagine. Tema della puntata odierna sarà l’emergenza educativa. Negli ultimi mesi fatti di cronaca hanno portato in primo piano una drammatica emergenza educativa che coinvolge milioni di famiglie. I telegiornali hanno proposto atti di violenza tra gli alunni e verso i professori. Nelle aule bullismo e violenza non sono più un fatto isolato.

Le anticipazione e gli ospiti della puntata di oggi domenica 20 maggio 2018 di A sua immagine.

Oggi Domenica 20 maggio alle 10.30 su Rai1, “A Sua Immagine” si interroga sulle cause e le possibili vie per recuperare un sano rapporto educativo e su come comunicare ai giovani valori di solidarietà e di rispetto reciproco.

In studio con Lorena Bianchetti, Giovanni Floris, giornalista e saggista, la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi, don Gino Rigoldi, cappellano del carcere ed educatore.

Inoltre, una eccellenza della scuola italiana: la professoressa Lorella Carimali, l’unica docente italiana presente nel top 50 promulgato annualmente dal teacher Prize, un vero e proprio Nobel dei professori. Un modo per riflettere su quale sia il futuro del progetto educativo, e quali i modi per affrontare questa drammatica emergenza.

La Santa Messa dalla Chiesa Santa Maria Assunta in Bione (BS) e il Regina Coeli di Papa Francesco, oggi domenica 20 maggio 2018.

Alle 10.55 la linea passerà alla Santa Messa, come sempre in onda in diretta su Rai1. La celebrazione eucaristica di questa settimana verrà trasmessa dalla Chiesa Santa Maria Assunta in Bione (BS) con la regia di Gianni Epifani ed il commento Simona De Santis. Alle 12.00 ci sarà, come ogni domenica, il Regina Coeli recitato da Papa Francesco in piazza San Pietro. Qui trovi tutte le ultime notizie su Papa Francesco.