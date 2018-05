La 38esima e ultima giornata di campionato si gioca tra sabato 19 e domenica 20 maggio. Si chiude la stagione 2017-2018 di Serie A, e con questo turno avremo gli ultimi verdetti riguardanti zona Champions, Europa League e salvezza. Juventus-Verona è l’unico match che si è giocato oggi, sabato 19 maggio, alle 15.

Domenica tutte le altre gare: Genoa-Torino, Cagliari-Atalanta, Chievo-Benevento, Udinese-Bologna, Napoli-Crotone, Milan-Fiorentina, Spal-Sampdoria, Lazio-Inter, Sassuolo-Roma.

La Juventus vince in casa 2 a 1 contro il Verona già retrocesso. Buffon e Lichtsteiner salutano il pubblico della Juventus.

La Juventus batte il Verona 2-1 nell’anticipo dell’ultima giornata del campionato italiano. In avvio di ripresa Rugani porta in vantaggio i bianconeri, poi arriva il raddoppio di Pjanic. Standing ovation al 18′: Buffon saluta tutti e lascia il campo, esordio tra i pali per Pinsoglio.

Dopo la mezzora, il Verona accorcia le distanze con Cerci; nel finale, anche il portiere del Verona Nicolas si ritaglia un po’ di attenzione, parando il rigore calciato da Lichtsteiner.

Una giornata di festa e di addii in casa Juventus: i riflettori sono ovviamente puntati su Gigi Buffon, ma al fischio finale anche Stephan Lichtsteiner ha salutato i propri tifosi tra i tanti applausi e gli abbracci dei compagni.