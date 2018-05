Domani sera, martedì 22 maggio 2018, andrà in onda la sesta puntata del Grande Fratello 2018 Ed. 15. Nel corso dell’ultimo appuntamento condotto da Barbara D’Urso, con la collaborazione di Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, è stata eliminata Mariana. Le dinamiche all’interno della Casa sono un po’ cambiate dopo la sua uscita. Alessia, sempre molto vicina alla napoletana, si è confidata con Danilo ed ha affermato: “Ho avuto tante sensazioni belle con lei, poi ad un certo punto qualcosa è cambiato. Stavo rischiando di non tutelare me”. Alessia ha avuto diversi momenti di sconforto in questi ultimi giorni. Prosegue, in ogni caso, la sua storia con Matteo, ex di Paola di Benedetto, iniziata all’interno della Casa.

Grande Fratello 2018 Ed. 15: anticipazioni della puntata di martedì 22 maggio 2018.

Le anticipazioni sulla sesta puntata del Grande Fratello 2018 Ed. 15 vengono direttamente dalla conduttrice Barbara D’Urso. Nel corso della puntata di Domenica Live che è andata in onda ieri, Barbara ha rivelato che martedì i telespettatori sceglieranno il primo finalista del reality.

I concorrenti hanno parlato tra di loro di chi potrebbe essere il vincitore: Danilo pensa che potrebbe vincere Lucia, mentre Alberto indica Veronica. Domani vedremo come si svolgeranno le votazioni e chi sarà il primo finalista. Barbara ha svelato un’altra sorpresa che vedremo domani sera: l’ingresso di una donna molto avvenente, definita dalla conduttrice come una domma molto bella e formosa.

Già è partito il toto nomi. Di chi si tratterà? Dalle parole utilizzate sembra che si dovrebbe trattare di un nuovo concorrente, ma è più probabile che si tratti di una breve visita, come quella di Rodrigo Alves. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e curiosità sul Grande Fratello 2018 Ed. 15.