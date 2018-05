Luigi Favoloso potrebbe ritornare nella casa del Grande Fratello 2018 Ed. 15 dopo la squalifica choc della scorsa settimana. E’ questa l’ultima anticipazione che riguarda il celebre reality show condotto da Barbara D’Urso che avremo modo di rivedere in onda questo martedì 22 maggio con la sesta puntata che come sempre andrà in onda in diretta su Canale 5.

Il ritorno di Luigi Favoloso nella casa del Grande Fratello 2018 Ed.15!

Un appuntamento molto atteso dal pubblico, curioso di scoprire la verità su Luigi Favoloso: lo vedremo rientrare per davvero tra le mura domestiche di Cinecittà oppure no?

Stando alle anticipazioni di queste ore sembrerebbe che Favoloso martedì sera dovrebbe ritornare nella casa per risanare alcuni ‘conti in sospeso’ con i compagni d’avventura di questa edizione.

Favoloso dovrebbe essere protagonista di un confronto con alcuni dei gieffini che lo avrebbero pugnalato alle spalle in queste settimane, a sua insaputa.

Luigi ritornerebbe nella casa per una sorta di resa dei conti finale, un po’ come è già successo la scorsa settimana con Aida Nizar, rientrata in casa per avere un confronto diretto con coloro che gliene avevano dette di tutti i colori nel corso delle settimane di permanenza nell’abitazione di Cinecittà.

Selvaggia Lucarelli contro Luigi Favoloso.

Intanto non si placano le polemiche su Luigi Favoloso dopo la sua squalifica dalla casa del Grande Fratello 2018 Ed.15 per frasi sessiste.

Sebbene la produzione e Barbara D’Urso avessero preferito non rivelare in diretta tv la frase incriminata che è costata la squalifica immediata dalla casa a Favoloso, nei giorni scorsi è venuta fuori la verità grazie a Simone Coccia.

Il fidanzato dell’onorevole Stefania Pezzopane ha infatti ammesso che Favoloso avrebbe scritto sulla maglia la frase sessista ‘Selvaggia s..a’, scatenando un vero e proprio putiferio in rete e sui social, tanto che la stessa Selvaggia Lucarelli ha deciso di dire pubblicamente la sua sull’accaduto.

Questo pomeriggio Selvaggia è stata ospite in diretta tv al Sabato italiano di Raiuno, dove ha dichiarato che intende portare avanti questa situazione in un’aula di Tribunale.

Non vuole che Favoloso la passi liscia per questo insulto sessista, ritenendo che Mediaset gli stia dando già troppa libertà di parola dato che dopo la squalifica sarà comunque presente nei programmi del pomeriggio di Barbara D’Urso.